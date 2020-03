Corona aktuell : Leverkusen erweitert Notbetreuung von Kindern

Die Notbetreuung von Kindern wird erweitert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Leverkusen Das ist wichtig zur Coronakrise:

Notbetreuung Leverkusen hat den Landesweisungen gemäß den zeitlichen Umfang der Notbetreuung bis einschließlich 19. April ausgeweitet. Es steht die Notbetreuung bei Bedarf an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. Auch die Kitas in Leverkusen sind während der Osterferien geöffnet. Bei Bedarf kann zudem eine Öffnung der Kitas an den Wochenenden inklusive des Oster-Wochenendes sichergestellt werden. Das Angebot gilt auch, wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig ist. Eltern können sich das Jugendamt wenden. Tel.: 0214/406-5101 oder 51@Stadt.Leverkusen.de.

Fallzahlen Das NRW-Gesundheitsministerium meldet am Dienstagmorgen 58 Fälle für Leverkusen. Die Stadt bestätigt am Vormittag, dass davon 56 Betroffene in häuslicher Quarantäne sind, zwei Leverkusener sind stationär im Klinikum untergebracht. Insgesamt befinden sich aktuell sieben Patienten mit Coronavirus in stationärer Behandlung im Klinikum. Drei davon davon auf der Intensivstation, „im kritischen Zustand, aber es besteht keine Lebensgefahr“, heißt es aus dem Klinikum.

Bürgertelefon Die Nummer 0214 406-3333 ist weiterhin geschaltet. Weil in vielen Anrufen das Thema zur Sprache kommt, weist die Stadt noch einmal auf richtiges Verhalten im Verdachtsfall hin: Wer meint, sich mit dem Coronavirus infiziert haben zu können, kontaktiert seinen Arzt telefonisch, nicht in der Praxis. Der Arzt entscheide und leite alles weitere in die Wege – auch zur Frage der Überweisungen für das Abstrichzentrum, betont die Stadt.

Trauer kennt keine Quarantäne: Der Hospiz-Verein bietet nach wie vor telefonische Beratung für alle Angehörigen von schwerstkranken Menschen an. Darauf weist Gisela Theis vom Hospizverein hin. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr sind Ansprechpartner erreichbar an. Telefonischer Kontakt unter 0214 402169.

Infiziert? Der stellvertretende ärztliche Leiter der Zentralambulanz im Klinikum hat sich nach einem Medienbericht vermutlich bei einem Patienten mit dem Coronavirus infiziert. Er befindet sich in Quarantäne.

