Einsatz des Ordnungsamts : Razzia im Kiosk: Desinfektionsspray sichergestellt

Einsatz an der Kölner Straße: Das Ordnungsamt stellte zwölf Flaschen mit Desinfektionsspray sicher. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ordnungsamt beendet Handel in Opladen.

Desinfektionsspray wird immer mehr zur heiß begehrten Ware. Das hat sich offenbar auch ein Kioskbesitzer an der Kölner Straße in Opladen zu Nutze gemacht. Bei ihm befanden sich noch einzelne Flaschen im Angebot. Bis das Ordnungsamt den Handel am Dienstag unterband und bei einer Razzia zwölf Flaschen mit Infektionsspray sicherstellte. Offenbar hatten die Ordnungshüter einen Tipp bekommen. Zu den genauen Hintergründen des Einsatzes konnte die Stadt auf Nachfrage keine Angaben machen.