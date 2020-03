Politik in Zeiten von Corona : Stadtregierung im Notstandsmodus

Info

(bu) Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt den Sitzungsplan für Rat und Bezirksvertretungen um vier Wochen in den Juni verschoben. Damit wird die sitzungsfreie Zeit um den Monat Mai verlängert. Nächste Ratssitzung ist am 25. Juni.

Am 23. Juni werden die Bebauungspläne zum Postgelände und zum Gansergelände in Sondersitzungen im Rathaus vorberaten. Die Vorberatung findet um 15 Uhr in Form einer Sondersitzung der Bezirksvertretung I und um 17 Uhr in der gemeinsamen Sondersitzung des Bau-Ausschusses und des Umweltausschusses statt.