Vorsichtsmaßnahme am Werkstor : Currenta schaltet die Fieberscans scharf

Am Mittwoch gehen die Fieberscanner am Werkstor in Betrieb. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Sonderausweise für Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen wird es nicht geben – aber die Fieberscans an den Werkstoren des Chemparks.

An allen drei Niederrhein-Standorten, neben Leverkusen also auch Dormagen und Krefeld-Uerdingen, werden die Distanzscanner ab Mittwoch in Betrieb gehen, sagt Currenta-Sprecher Matthias Scheithauer. Am Dienstag laufe ein Testbetrieb, damit sich das Scan-Personal nochmal vorbereiten könne.

Nah an die in den Chempark einfahrenden Mitarbeiter und Besucher müssen Werkschützer aber nicht. Chemparkbetreiber Currenta setzt die Scanner auf Abstand ein. Mit ihnen wird aus einer Entfernung über zwei Meter die Körpertemperatur im Gesicht gemessen. Wer mit dem Auto vorfährt, muss die Scheibe runterlassen, damit der Scan funktioniert, an den Drehkreuzen wird direkt hinter dem Einlass gemessen. „Wir haben eine Temperaturgrenze dafür festgelegt, ist diese überschritten, darf derjenige den Chempark nicht betreten“, erläutert Scheithauer. Bei Mitarbeitern werde der Werksausweis dann vorläufig deaktiviert. Wie lange das Verfahren an den Toren angewendet wird, stehe noch nicht fest. Laufen am Dienstag die Scans noch stichprobenartig, werden sie ab Mittwoch obligatorisch für alle Mitarbeiter. Auch an den Besucherempfängen, den Ausweisbüros und an den Autohöfen werden die Scanner eingesetzt.