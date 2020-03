Wegen Corona vorzeitig : Rettungsdienst bezieht neue Feuerwache

In die neue Hauptfeuerwache an der Edith-Weyde-Straße zieht Leben ein. Kräfte des Rettungsdienstes wurden dorthin verlegt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der komplette Bezug verzögert sich bis Ende Juni. Die Coronakrise erfordert besonders intensive Desinfektion.

Der Bezug der neuen Feuerwache an der Edith-Weyde-Straße wird sich voraussichtlich weiter verzögern: Laut Stadtverwaltung ist ein Umzugstermin für Ende Juni vorgesehen. Ursprünglich war Ende 2019 geplant. Vor dem Hintergrund der Coronakrise hat es jedoch am Dienstag bereits einen Teilumzug gegeben: Der an der Stixchesstraße untergebrachte Rettungsdienst wurde an den neuen Standort verlegt. Es handelt sich laut Feuerwehrchef Hermann Greven um vier Rettungsfahrzeuge und ihre Besatzung.