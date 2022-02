Ab Montag, 14. Februar : Brückenbau für RRX in Leverkusen – Willy-Brandt-Ring nachts gesperrt

Brückenbau für RRX in Leverkusen – Willy-Brandt-Ring nachts gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag, 14. Februar, ist der Willy-Brandt-Ring ab 22 Uhr gesperrt. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Der Ausbau des Rhein-Ruhr-Express der Bahn bringt Einschränkungen für Autofahrer. Am Montag, 14. Februar, bleibt der Willy-Brandt-Ring wegen Brückenarbeiten nachts vier Tage gesperrt.

Die Deutsche Bahn treibt den Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express in Leverkusen voran. Auf dem Stadtgebiet werden neun Brücken oder Unterführungen für das zusätzliche S-Bahn Gleis erweitert. Dazu zählt auch die Brücke, die die Eisenbahntrasse über den Willy-Brandt Ring führt. Die wichtige Autoverkehrsverbindung wird in Vorbereitung auf den Erweiterungsbau nachts gesperrt. Bislang war eine Fahrspur für den Verkehr offen gehalten worden.

Das ändert sich jetzt. Von Montag, 14. Februar, bis Freitag, 18. Februar, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr, müssen nun alle Fahrspuren des Willy-Brandt-Rings nachts gesperrt werden, berichtet die Bahn. In dieser Zeit wird ein Traggerüst als Vorbereitung auf den Neubau aufgebaut.

In den kommenden Wochen baut die Bahn das neue Brückenteil auf einer Baustellenfläche neben der alten Brücke. In einer erneuten Sperrung im April wird innerhalb weniger Tage ein Teil der alten Brücke abgerissen und die neue Brücke eingeschoben werden. Pkw und Lkw müssen die Sperrung weiträumig umfahren, der Werksverkehr zum Chempark ist gesichert. Die Umleitungen für den Straßenverkehr sind ausgeschildert. Der Schienenverkehr ist von der aktuellen Sperrung nicht betroffen.