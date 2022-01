A46 in Richtung Heinsberg : Gebäude brennt – Autobahn in Wuppertal gesperrt

Die A46 in Richtung Heinberg ist in Wuppertal gesperrt. Foto: dpa/Martin Schutt

Wuppertal Am Montagmittag bekämpfen Einheiten der Feuerwehr einen Brand in Wuppertal-Varresbeck. Das Gebäude soll sich nur 50 Meter neben der A46 befinden. Die Autobahn wurde in Richtung Heinsberg gesperrt.

Autofahrer aufgepasst: Die A46 in Richtung Heinsberg ist in Wuppertal gesperrt. Grund ist ein Brand in einem Gebäude, das rund 50 Meter neben der Autobahn steht, erklärte eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Der Rauch zieht über die Fahrbahn, deshalb leitet die Autobahnpolizei den Verkehr vorsorglich ab, erklärte die Sprecherin weiter. Autofahrer müssten in Katernberg von der A46 abfahren und können in Varresbeck wieder auffahren. „Die Autobahn ist nur in die eine Richtung gesperrt“, erklärt sie. Der Verkehr in die andere Richtung rollt laut der Sprecherin.

Die WZ berichtet, dass der Brand im Bereich Otto-Hausmann-Ring im Wuppertaler Stadtteil Varresbeck gegen 12 Uhr gemeldet worden sein soll. Die Feuerwehr sei aktuell mit Löscharbeiten an einem Dachstuhl beschäftigt. Im Gebäude hätten sich keine Personen befunden. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

(tobi)