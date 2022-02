Grundschule kehrt nach Flut-Sanierung zurück ins Opladener Schulgebäude : Zweiter erster Schultag für die Remigiusschüler

Der zweite erste Schultag: Berkay, Noah, Adhvith und Alexander erleben ihn mit Lehrerin Jessia Breuer in ihrer sanierten Schule. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen-Opladen In Zweierreihen stehen die Grundschüler am Dienstagmorgen vor dem Gebäude der Remigiusschule an der Wiembachallee. Für sie ist ein ganz besonderer Tag: Sei sind endlich zurück in ihrer Schule nach einem halben Jahr im Hochwasser-Notbehelf am anderen Ende der Stadt.

Aufgeregte Schüler, viel Gewusel und vor allem große Vorfreude. So sieht der erste Schultag einiger Schüler in Opladen aus. Aber Moment, – der ist doch schon lange passé, oder? Nicht für die Grundschüler der Remigiusschule. Die durften am Dienstag, 8. Februar, ihren zweiten ersten Schultag erleben. Denn die Schule an der Wiembachallee blieb von der Juli-Flut nicht verschont. Nachdem sie das vergangene halbe Jahr in der Gesamtschule in Schlebusch verbracht haben, ging es nun wieder zurück nach Opladen. „Ich freue mich, dass wir nicht mehr lange Busfahren müssen“, betont die neunjährige Daria.

Weil die Schulgebäude von der Flut im vergangenen Sommer getroffen wird, muss die Schule ausziehen. Die Stadt suchte eine Zwischenlösung und fand sie an der Gesamtschule Schlebusch (GLS). Für die Kinder aus Opladen eine große Umstellung. Statt einem kurzen Fußweg ging für den Schulweg nun täglich eine Stunde mit dem Bus drauf. „Die Busfahrt war eine große Herausforderung“, sagt Schulleiterin Claudia Steeger. Gar nicht so leicht mit 70 Kindern in einem Bus, mit Lärm und mit Verspätungen. Doch „bis zum Schluss wurde keiner aus dem Bus geworfen“, scherzt die Rektorin und ist stolz, dass ihre Schüler die Aufgabe so gut bewältigt haben. Das sei auch dem Einsatz der Eltern und der Lehrkräfte zu verdanken.

Info Bauarabeiten laufen noch weiter Claudia Steeger zeigt‘s: Die Technik war vor der Flut im Keller, nun ist sie umgezogen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-) Im Juli vergangenen Jahres überflutet der Wiembach die KGS Remigiusschule in Opladen. Sowohl der Keller als auch zwei Klassenräume standen unter Wasser. Die gesamte Technik, Brandschutz- und Heizungsanlage mussten erneuert werden. Diese sind nun in eier Art Zwischenkeller untergebracht, um vor weiteren möglichen Katastrophen geschützt zu sein. Die rund 460 Schüler und 100 Lehrkräfte verbrachten während der Sanierung das erste Halbjahr in der Gesamtschule Schlebusch. Bis heute sind die Bauarbeiten in der Schule in Opladen noch nicht beendet.

Worüber sich die Schüler bei ihrer Rückkehr freuen? „Endlich haben wir das Klettergerüst wieder“, berichtet Daria aufgeregt. Und „dass wir nicht mehr die Kleinen sind“, schließt Viertklässler Aldin an. Aber die Kinder scheinen die Gesamtschule auch mit einem weinenden Auge zu verlassen. Denn dort war es gar nicht so schlecht: Der Neubau in Schlebusch wurde nach seiner Fertigstellung gleich von den Grundschülern bezogen. Acht weitere Räume hatte die GLS ihnen zudem bereitgestellt. „Auf dem großen Schulhof hatten wir so viel Platz zum Fußballspielen“, berichtet Aldin.

Was sie vermissen werden, da sind die Schüler sich einig: die lange Rutsche und die 45 Minuten Pause. Im Wechseltakt verbrachten die Klassen die große Pause auf dem Schulhof. „Dadurch war es während des Unterrichts aber immer laut“, merken die Grundschüler an. Doch Steeger ist mehr als dankbar für die Gastfreundschaft der Gesamtschule. Auch wenn die großen Schüler „manchmal Quatsch gemacht haben“, wie die sechsjährige Elisa erzählt, werden sie ihre zweite Schulheimat vermissen.

Für die Erstklässlerin und ihre Mitschüler war der Dienstag mit noch mehr Aufregung verbunden. Schließlich kennen sie ihre Remigiusschule noch gar nicht. Seit der Einschulung im Sommer waren sie in Schlebusch. Damit sich die Neuankömmlinge im Gebäude an der Wiembachallee rasch orientieren können, haben die Viertklässler gleich am ersten Tag eine Rallye vorbereitet.