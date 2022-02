Leichtathletik, NRW-Hallenmeisterschaften : Weitspringerinnen des TSV feiern Dreifachtriumph

Leverkusen Die Athletinnen und Athleten des TSV Bayer 04 kommen immer besser in Form. Allen voran die Weitspringerinnen aus Leverkusen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende bei den NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf zurück.

Über 200 Meter holte indes Annkathrin Hoven in 24,45 Sekunden den Titel nach Leverkusen. Einen zweiten Platz steuerte die Männer-Staffel mit Daniel Hoffmann, Sven Bulik, Nils Laserich und Henri Schlund über 4x200-Meter (1:27,37 Minute, DM-Norm) bei. Nachwuchssprinter Eddie Reddemann überzeugte in der U20 mit Platz zwei über 60 Meter. Dabei verbesserte er seine persönliche Bestleistung deutlich auf 6,96 Sekunden. Gut in Form zeigte sich auch Dreispringerin Kristin Gierisch. Sie holte beim Meeting in Miramas (Frankreich) Bronze. Bei starker Konkurrenz wurde die 31-Jährige mit 13,91 Metern Vierte.