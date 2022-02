Neue Ermittlungsgruppe : „Cold Cases“ – Kripo rollt alte Mordfälle aus Leverkusen neu auf

Foto: dpa

Leverkusen/Köln Menschen werden vermisst, schwer verletzt oder auf brutale Weise getötet. In seltenen Fällen bleiben die Täter unentdeckt. Ihre Spur erkaltet. Die neue Ermittlungsgruppe „Cold Cases“ rollt solche Fälle wieder auf. Zwei spielen in Leverkusen – in den 1990er Jahren.