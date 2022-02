Viel Qualmentwicklung an Brandenburger Straße : Kellerbrand in Steinbüchel löst mehrere Notrufe aus

Die Feuerwehr hatte den Kellerbrand in Steinbüchel schnell unter Kontrolle. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Steinbüchel Viel Rauch im Bereich eines Mehrfamilienhauses an der Brandenburger Straße meldeten mehrere Anrufer der Feuerwehr am Dienstagabend. Er rührte von einem Kellerbrand her. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Feuerwehr niemand.

Es hat deutlich gequalmt: Bei der Feuerwehr gingen am Dienstag gegen 19 Uhr gleich mehrere Notrufe zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Straße ein. Die Leitstelle entsandte Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschzüge Steinbüchel und Schlebusch zur Einsatzstelle. Dort war schnell klar: Ein Kellerbrand sorgte für den Rauch, der sich rasch auch im Treppenhaus ausbreitete.

Die Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnungen alleine verlassen können. Die Feuerwehr kontrollierte sicherheitshalber die Wohnungen noch einmal, löschte den Brand, verhinderte ein Übergreifen auf weitere Gebäude und entrauchte das Treppenhaus. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, meldet die Feuerwehr, die mit 42 Kräften im Einsatz war, der Rettungsdienst war mit acht Helfern vor Ort.

Was den Brand im Keller des Mehrfamilienhauses verursacht hat, ist bisher noch nicht geklärt.

(LH)