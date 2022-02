Fußball, Bezirksliga : FCL arbeitet am Feinschliff

FCL-Coach Lukas Beruda (Mitte) gibt seinen Spielern Alexandros Leontaridis und Anastasios Papoulidis (r.) Anweisungen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen FC Leverkusens neuer Trainer Lukas Beruda ist trotz der Ergebnisse in der Vorbereitung zuversichtlich, dass seinem Team der Start in die Rückrunde gelingen wird. Noch stehen zwei Testspiele an.

In anderthalb Wochen starten die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen in die zweite Saisonhälfte. Seit Anfang Januar hat der neue Trainer Lukas Beruda Eindrücke sammeln können und sieht seine Mannschaft insgesamt auf einem guten Weg. „Natürlich haben die Ergebnisse bislang nicht gestimmt, darauf kam es uns aber in keiner Weise an“, betont er. „Wir sind dabei, eine Spielidee zu etablieren und haben gerade in diesem Bereich gute Fortschritte erzielt. In den kommenden Tagen wollen wir jetzt noch im Defensivbereich den finalen Feinschliff reinbringen.“

Den bislang einzigen Sieg fuhren die Leverkusener im ersten Test gegen den Kreisligisten TuS Hackenbroich ein. Der vom HSV Langenfeld an den Birkenberg gewechselte Flügelspieler Max Uhlenbrock erzielte den 5:1-Endstand. In den ersten Wochen der Vorbereitung war die Anzahl an einsatzfähigen Spielern aufgrund von Corona-Erkrankungen und anderer kleinerer Blessuren immer wieder überschaubar. Es kommen jetzt aber von Woche zu Woche wieder mehr Akteure zurück“, sagt der 38-jährige Coach.

Im letzten Test sah Beruda bereits gute Ansätze. Beim Landesligisten SV Grün-Weiß Brauweiler kamen die Leverkusener zu einem 3:3 (2:1). Vincenzo Bosa und Michael Urban (2) hatten die Gäste zu einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung geschossen. Erst in der letzten halben Stunde kassierte der FCL noch zwei Gegentore und musste sich mit dem Remis begnügen. „Wir haben in allen Partien gerade im Offensivbereich gute Akzente gesetzt. Das stimmt mich für den Rückrundenstart durchweg optimistisch“, sagt Beruda. Mittelfeldspieler Shane Famakinwa hat seine Karriere indes aus beruflichen Gründen beendet. Der 28-Jährige kann den den erhöhten zeitlichen Aufwand nicht mehr leisten.

Nachdem das Testspiel in Langenfeld-Richrath kurzfristig abgesagt wurde, stehen für die FCL-Fußballer noch zwei Freundschaftsspiele auf dem Programm. An diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) geht es zum Kreisligisten TSV Aufderhöhe III, am Sonntag (14.30 Uhr) bekommt die Mannschaft dann noch einmal einen richtigen Gradmesser. Beim Mittelrheinligisten Spielvereinigung Wesseling-Urfeld soll die Generalprobe gelingen – und das Team das nötige Selbstvertrauen für den Meisterschaftsauftakt sammeln.