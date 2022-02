Ausstellung bis 3. April : Kunst aus dem Vulkan in Hitdorf

In der Galerie „FlowFineArt“ an der Rheinstraße in Hitdorf zu sehen sind unter anderem Skulpturen von Christoph Jakob sowie Gemälde von Martin Sieverding. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Galerie „FlowFineArt“ zeigt Skulpturen aus Granit und Basalt, Gemälde und Fotografien. Der Titel der Schau: „Kunst aus der Stille“.

(gut) Skulpturen aus steinhartem Material sind derzeit in der Hitdorfer Galerie „FlowFineArt“ zu sehen. Christoph Jakob, Bildhauer aus dem Frankfurter Raum, arbeitet mit Granit und Basalt. In der Gemeinschaftsausstellung „Kunst aus der Stille“ vertreten ist auch Martin Sieverding mit reliefartigen Gemälden, die aus mehreren sich überlagernden Schichten bestehen. Der Künstler mit Atelier in Mülheim/Ruhr gibt in seinen Bildern – so die Ankündigung – „innere Regungen ebenso wider wie Erinnerungen an Gesehenes und Erlebtes: das Gefühl des Windes auf der Haut, das Rauschen des Meeres, die Sehnsucht der Seele nach Stille“. Außerdem in der Schau dabei: Anatoly Burykin (Wien), Dozent an der Moskauer Kunstakademie, mit Malerei, die laut Galerie durch eine besondere Tiefe gekennzeichnet ist, sowie Klaus Erich Haun mit Fotografien, die „durch die vermittelte Sinnlichkeit der Natur und die überraschenden Perspektiven“ fesseln. „Kunst aus der Stille“ ist zu sehen bis zum 3. April. „FlowFineArt“, Rheinstraße 54, hat geöffnet samstags und sonntags, jeweils 15 bis 19 Uhr, sowie nach Vereinbarung (Jennifer Grasshoff, Telefon 02173 4099999). Foto: Uwe Miserius