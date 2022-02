Basketball, 2. Bundesliga (ProA) : Giants-Coach Gnad erwartet Reaktion seines Teams

Dennis Heinzmann und Co. wollen Rostock wie schon im Hinspiel bestmöglich ärgern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach der schwachen Vorstellung in Karlsruhe ist der Leverkusener Basketball-Zweitligist TSV Bayer 04 Leverkusen bei ProA-Spitzenreiter Rostock Seawolves gefordert.

Das 77:99 der Giants bei den Karlsruhe Lions hat bei Hansi Gnad nicht nur aufgrund des schlechten Ergebnisses für Unzufriedenheit gesorgt. „Wir haben einfach nicht gut verteidigt“, sagt der Basketballtrainer. „Nach so einer Leistung wäre es vermessen, von einem Sieg im nächsten Spiel bei den Rostock Seawolves zu sprechen. Wir müssen erst einmal sehen, dass wir uns steigern.“ Sprungball beim Spitzenreiter der ProA ist an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr.

Gnad hofft vor allem, eine Reaktion beim Defensivverhalten seiner Mannschaft zu sehen. „Niemand macht es absichtlich, aber 80 bis 90 Prozent reichen eben nicht. In der ProA müssen wir gegen jeden Gegner zu 100 Prozent da sein.“ Einige seiner Spieler sind allerdings weiterhin angeschlagen. Der zuletzt erkrankte Robert Merz ist mit nach Rostock gefahren, JJ Mann und Spencer Reaves laborieren immer noch an Schulterproblemen. Um auf mögliche Ausfälle besser vorbereitet zu sein, hat Gnad den 18-jährigen Nino Vrencken mitgenommen.

„Grundsätzlich waren die Jungs nach dem Spiel in Karlsruhe sauer und frustriert. Vielleicht können wir das für uns nutzen“, sagt Gnad mit Blick auf die anstehende Aufgabe. Rostock ist mit 17 Siegen und vier Niederlagen an der Spitze und hat noch eine Rechnung mit den Giants offen. Am zweiten Spieltag führten die Hansestädter zur Pause bereits mit 56:36 in der Ostermann-Arena, verloren am Ende aber noch 85:95 gegen sensationell aufspielende Leverkusener.

Gnad steht seiner Mannschaft dennoch eine Niederlage zu. „Wenn es am Schluss nicht reicht, ist es eben so“, betont der Coach. „Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht so dermaßen abfertigen lassen.“ Um bestmöglich vorbereitet zu sein, ist das Team bereits am Dienstag nach Rostock aufgebrochen. „Am Mittwochmorgen trainieren wir noch im Rostock, danach folgt eine Videovorbereitung“, sagt Gnad und ergänzt: „Der Tag wird also nicht langweilig.“