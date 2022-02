Kreisstraße führt in Lützenkirchen jetzt über Hamberger Straße : Stadt sperrt Forellental für Durchgangsverkehr

Das Forellental in Lützenkirchen wird für den Durchgangsverkehr gesperrt, die Straße ist zur Gemeindestraße herabgestuft, die K2 verlegt worden. Foto: Uwe Miserius/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Lützenkirchen Die Kreisstraße 2 zwischen Burscheid und Lützenkirchen führt nun über die Hamberger Straße. Der Rat hatte dies 2021 beschlossen, die Bezirksregierung Köln gab grünes Licht. Fürs Forellental gibt es nun neue Zufahrtsbeschränkungen.

Von Burscheid eben über Großhamberg und Forellental nach Lützenkirchen: Das gehört bald der Vergangenheit an. Konkret ab übernächster Woche, dann sperren die Technischen Betriebe der Stadt (TBL) die Straße für den Durchgangsverkehr. Das Forellental ist zur Gemeindestraße herabgestuft, die Hamberger Straße zur Kreisstraße raufgestuft worden.

Vorgeschichte: Im Mai vergangenen Jahres hatte der Rat die Umlegung der Kreisstraße 2 auf die Hamberger Straße beschlossen und ebenso, dass das Forellental für den Durchgangsverkehr gesperrt wird, „da eine Gefährdung der Verkehrssicherheit in der Straße vorliegt. Der Straßenkörper ist auf der gesamten Breite niveaugleich ausgebaut, befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, ein Bürgersteig ist nicht vorhanden. Die Grundstücke bzw. Bebauungen liegen teilweise unmittelbar an der Fahrbahn“, fasst die Verwaltung nun nochmal zusammen.

Laut Verkehrsmessungen halten sich rund ein Viertel all derer, die die Straße nutzen, nicht ans vorgegebene Tempo 30 beziehungsweise auch nicht ans Einfahrverbot für Fahrzeuge von mehr als 3,5 Tonnen Gewicht. „Unzählige Schäden an den vorhandenen Einrichtungen zeigen, dass es häufig zu Unfällen mit Sachschäden kommt. Unter diesen Umständen wird auch ein Unfall mit Personenschaden nicht ausgeschlossen“, hatte die Stadt im Beratungspapier argumentiert. Zudem: Ein Abschnitt der Straße sei in Privatbesitz. Die Eigentümer könnten jederzeit die Nutzung ihres Grundstückes beschränken.

Die Bezirksregierung Köln hat Mitte Oktober die Umwidmung bekanntgemacht, sie sei nun rechtskräftig geworden. „Demnach steht einer Sperrung des Forellentals für den Durchgangsverkehr nichts mehr entgegen“, meldet die Stadt. Wenn die TBL fertig sind, gilt: Das Befahren des Forellentals aus Richtung Wiehbachtal ist nur noch für Anlieger erlaubt, aus Dierath ist das Einfahren komplett verboten. „Auf diese Weise kann effektiv der Individualverkehr aus dem Forellental ferngehalten werden.“