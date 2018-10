Brückenabbruch über der A1 im Kreuz Leverkusen-West

Autobahnsperrung im Kreuz Leverkusen-West : Schutzmäntelchen für Brückenabbruch

▶ Der Abbruchbagger hat die Begegnung mit dem Überflieger klar gewonnen. Seit Freitagabend wurde rund um die Uhr an der A1 gearbeitet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Ab Freitagabend ging im Leverkusener Kreuz West nichts mehr. Vollsperrung wegen Bauarbeiten im Zusammenhang mit der neuen Rheinbrücke.

Bei der Renovierung daheim ist der Malervlies zum Schutz des Bodens ein paar Millimeter dick. Auf der Autobahn darf’s ein bisschen mehr sein. 70 Zentimeter hoch war das „Schutzpaket“ aus Vlies, Sand und Schotter, das die Bauarbeiter ausgebreitet haben, bevor der große Abrissbagger am Spaghetti-Knoten im Kreuz Leverkusen-West anrollte. „Wir wollen ja nicht, dass die großen Abrisselemente direkt auf die Autobahn fallen, die Fahrbahn beschädigt wird, und wir können die A 1 dann hinterher nochmal frisch asphaltieren“, sagte Marcel Kern am Sonntagnachmittag. Der Projektleiter der Autobahnbehörde Straßen NRW klang entspannt. Der Grund: „Bisher liegen wir sehr gut in der Zeit.“ Und zu dem Zeitpunkt schon in den letzten Zügen des Abbruchs eines der Zubringer zwischen A 1 und A 59.

Seite Freitag, 22 Uhr, hat die Abbruchmannschaft in Schichten mit jeweils um die zehn Arbeitern rund um die Uhr den Spaghetti-Knoten noch ein Stück weiter entknotet, ließ den Bagger am Beton des Überfliegers knabbern. Straßen NRW lässt die Verbindungsstücke zwischen den beiden Autobahnen abbrechen. Auch diese Brückenbauwerke müssen im Zuge des Neubaus der A 1-Rheinbrücke komplett erneuert werden. Dazu war eben von Freitagabend bis Montagmorgen die Vollsperrung der A 1 im Kreuz West notwendig, denn die Abbruchbrücke verlief genau darüber. Das große Verkehrschaos ist offenbar ausgeblieben. Die Polizei meldete keine größeren Auffälligkeiten auf der Autobahn oder in Leverkusen. Trotz Sperrung, trotz Herbstmarkt und trotz Heimspiel der Werkself.

Info Ersatzanschlussstelle neben dem Westring Ersatz In der Zwischenzeit hat Straßen NRW das Provisorium „U-Turn“, eine Umfahrung parallel zum Westring, als Ersatz für den Spaghetti-Knoten gebaut. „Das ist dann quasi die Ersatzanschlussstelle“, sagt Straßen.NRW.

Stau gab es dennoch. Denn schon ein Stück vor dem Autobahnkreuz Leverkusen ließ Straßen NRW den Verkehr aus Richtung Burscheid einspurig führen. Im Radio lief so etwa am Samstag bei den Verkehrsmeldungen gefühlt eine Dauerschleife mit dem Satz „Zwischen Burscheid und Leverkusen drei Kilometer Stau, 20 Minuten mehr.“

Apropos mehr: Auch Marcel Kern hat mehr Zeit eingeplant. Pufferzone nett er das. Denn nach dem Abbruch der Brücke packen die Arbeiter nicht ein. „Es folgen die Zerkleinerung der Teile und deren Abtransport.“ Einige Teile kämen möglicherweise ins Recycling, würden zu neuen Baustoffen verarbeitet, andere als Abfall eingelagert.