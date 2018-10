Hängepartie um den  Kronleuchter für Opladen

Opladen Kommt er? Oder kommt er nicht? Wenn es nach Thomas Wündrich, dem Landschaftsarchitekten geht, der die originelle Idee hatte, dann kommt das i-Tüpfelchen der Frischekur für die Opaldener Fußgängerzone ganz gewiss.

Dass der leuchtende Hingucker an der Kreuzung Bahnhofstraße und Kölner Straße, wo ab Ende November zum Weihnachtsmarkt Bergisches Dorf in jedem Jahr eine leuchtende Dekoration hängt, kommen soll, dafür setzt sich jetzt Opladen Plus ein. In einem Antrag für die entsprechenden politischen Gremien formulierte der Opladener Politverein: „Der Kronleuchter in der Fußgängerzone Opladen wird wie geplant und verabschiedet aufgehangen.“