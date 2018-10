Neue Fahrradboxen in Leverkusen

Leverkusen Die neuen Fahrradboxen, die es in Wiesdorf und Opladen an den Bahnhöfen bereits seit einigen Tagen gibt, wurden nun auch offiziell in Betrieb genommen. Es sei ein kleiner Schritt in die richtige Richtung zu mehr Mobilität, sagte Baudezernentin Andrea Deppe.

Neben den bereits installierten Parkboxen an den Bahnhöfen Opladen und Wiesdorf sowie am Park&Ride-Parkplatz Ost an der Lützenkirchener Straße sollen weitere Fahrradboxen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Eine im Auftrag der Stadt in 2016 an der S-Bahnhaltestelle Rheindorf und am Bahnhof Schlebusch erfolgte Befragung ergab, dass etwa 30 Prozent der Befragten, die mit dem Auto zur Haltestelle angereist waren, sich einen Umstieg auf das Rad vorstellen konnten, wenn gesicherte Fahrradabstellmöglichkeiten vorhanden wären. Bereits beschlossen sind jeweils zwölf Boxen in Küppersteg und in Rheindorf sowie in Schlebusch am Bahnhof und an der Endhaltestelle der Linie 4. Auch Leverkusen-Mitte/Busbahnhof erhält zwölf weitere Fahrradboxen.