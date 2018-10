"Einfach Fußball"-Cup: ein Jubel wie bei der WM

Leverkusen Beim „Einfach Fußball“-Cup maßen sich 24 ganz junge Teams aus der Region.

Gut 300 Kinder und Jugendliche mit Handicap kickten am Samstag beim achten „Einfach Fußball“-Cup. 24 Teams aus 16 Vereinen der Region kamen im Bayer-04-Jugendzentrum am Kurtekotten zusammen, um einen unvergesslichen Tag zu erleben. Der sportliche Ehrgeiz und Torjubel wich dem Fairplay. Vereinslegende Stefan Kießling war dabei und ließ Fanherzen höherschlagen.

Bei bestem Turnierwetter duellierten sich die Teams auf einem der sechs Spielfelder. Stimmung wie bei einer Weltmeisterschaft war jedes Mal zu spüren, wenn sich Spieler dem gegnerischen Tor näherten: Der Trainer hielt den Atem an, die Zuschauer am Spielfeldrand verspannten kurzzeitig, um dann in euphorischen Torjubel auszubrechen, oder eine gute, aber knapp verpasste Gelegenheit zu würdigen. Die ungezügelte Spielfreude der Teilnehmer verdeckte zeitweilig die Tatsache, dass es sich bei ihnen um besondere Fußballer mit geistigem oder körperlichen Handicaps handelte. Wobei sie sich doch schon von gewöhnlichen Sportlern abhoben: Als einer der Fußballer seinen Gegner versehentlich den Ball ins Gesicht schoss, ließen alle das runde Leder links liegen und Spieler aller Trikotfarben näherten sich besorgt dem Verunglückten. Als sich alle überzeugt hatten, dass nichts Schlimmeres passiert war, wurde das Spiel wiederaufgenommen. Fairplay in seiner reinsten Form, von dem sich einige aktive Profifußballer eine gute Scheibe abschneiden könnten. Das bemerkte auch der Sportkoordinator der Bayer AG Jürgen Beckmann: „Eine wunderbare Veranstaltung. Die Kinder freuen sich und feiern jedes Tor, als hätte sie die Weltmeisterschaft gewonnen.“