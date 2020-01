Monatsvorschau : Von Baskerville bis Venedig – Kultur-Höhepunkte im Januar

War schon in Leverkusen zu Gast und kommt in Januar wieder: Autor Wladimir Kaminer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Darf es zum Jahresstart ein bisschen Grusel sein? Es darf, meint die KulturStadtLev und serviert am 8. Januar Edgar Allan Poes „Der Untergang des Hauses Usher“. Überhaupt ist der Januar mit kulturellen Leckerbissen gespickt.

Eine Auswahl.

KulturStadtLev Besagter „Untergang des Hauses Usher“, eine sinistere Kurzgeschichte des amerikanischen Autors Edgar Allan Poe, ist am Mittwoch, 8. Januar, 19.30 Uhr, im Studio des Forums als Figurentheater für Erwachsene mit Live-Musik zu sehen (Theater Cipolla in Kooperation mit dem Theater Duisburg und dem Metropol-Ensemble). Karten sind eventuell noch an der Abendkasse erhältlich.

Mit ein wenig Grusel geht es auch am am Mittwoch, 22. Januar, 19.30 Uhr, zu. Dann kommt die Krimi-Komödie „Baskerville“ von Ken Ludwig, basierend auf dem Roman von Arthur Conan Doyle, in den großen Saal des Forums. Karten gibt es ab 13,95 Euro.

Vier Tage später (26. Januar, 17 Uhr) improvisiert der international renommierte Organist Jörg Abbing zu der Stummfilm-Komödie „Der General“ in der Opladener Bielertkirche, Bielertstraße. Das cineastische Werk von Buster Keaton stammt aus dem Jahr 1926. Karten: ab 9,70 Euro.

Ende des Monats wird’s heiter mit der Operette „eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss am 29. Januar, 19.30 Uhr im Forum. Tickets sind ab 20 Euro erhältlich.

Karten für alle Veranstaltungen sind im Kartenbüro des Forums, 0214 406-4113 erhältlich oder über die Internetseite www.kulturstadtlev.de.

Bayer Kultur In einer Uraufführung ist die Theaterfassung des international erfolgreichen Debutromans „Das Ende von Eddy“ von Édouard Louis im Erholungshaus (Nobelstraße 37) zu sehen. Tickets für die Aufführung am 18. Januar, 19.30 Uhr sind ab 20 Euro im Bayer-Kartenbüro, 0214 30-41283 erhältlich.

Georges Momboye ist in Frankreich eine Galionsfigur des zeitgenössischen afrikanischen Tanzes. Auch in Leverkusen ließ er bei zwei Auftritten ein begeistertes Publikum zurück. Am 29. Januar, 19.30 Uhr, ist sein Stück „Empreintes Massaï“ im Erholungshaus zu sehen. Karten ab 26 Euro im Bayer-Kartenbüro.

Scala Club Opladen

Wladimir Kaminer ist auf Lesereise. Der Erfolgsautor, geboren in Moskau, huldigt in seinem neuenBuch „Liebeserklärungen, eben der Liebe und den Leben. Zu hören am Donnerstag, 16. Januar, 19.30 Uhr, im Scala-Club (Uhlandstraße 9). Karten kosten im Vorverkauf 25,80 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.

