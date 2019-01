„Nacht des Sports“ in Remscheid: Karten für Sportlerehrung ab sofort erhältlich

„Nacht des Sports“ in Remscheid

Remscheid Die von der Stadt Remscheid, dem Sportbund und der Bergischen Morgenpost präsentierte „Nacht des Sports“ wirft ihre Schatten voraus. Die Ehrungen werden am 15. März eingerahmt von Auftritten von „Voice of Germany“-Teilnehmer Florian Alexander Kurz und Pantomime Julien Cottereau.

(gra) Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die „Nacht des Sports“ auf Hochtouren. Die Kandidaten für die traditionelle Sportlerehrung am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr im Teo Otto Theater stehen fest. Das Geheimnis, wer in den Kategorien Mannschaft, Sportler, Sportlerin, Jugendsportler oder Jugendteam des Jahres zu den Nominierten gehört, wird am Samstag, 26. Januar, ab 11 Uhr im Alleecenter beim Wahlauftakt des Remscheider Sportbundes gelüftet.