Politkabarett : Max Uthoff gastiert im Forum

Scharfsinnig und spitzfindig weckt Max Uthoff am Freitagabend im Forum „Moskauer Hunde“. Foto: Michel Neumeister

Leverkusen Aktuelles Politkabarett mit messerscharfer Rhetorik am Freitag bei KulturStadtLev.

Bitterböse und sarkastisch, dabei blitzgescheit, trocken, Freund der klaren Worte und scharfer Rhetorik: So lauten die Reaktionen auf die Auftritte von Max Uthoff. Sein Lebens-Motto, beziehungsweise Berufsethos: „Die Sprache ist die Waffe des Pazifisten.“

Im Forum Den meisten Uthoff bekannt aus der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“, die er seit 2014 mit Claus von Wagner präsentiert und 2015 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Am Freitagabend, drei Tage nach dem jüngsten TV-Auftritt (Wiederholung am 15. Dezember, 20.15 Uhr, auf 3sat) ist der ausgezeichnete Kabarettist in Leverkusen live und alleine zu erleben bei KulturStadtLev im großen Forum-Saal.

Das wird geboten Der Kleinkunst- und Kabarettpreisträger kommt mit seinem aktuellen Solo-Programm „Moskauer Hunde“. Da nimmt er dann das in den Blick, was ihn umtreibt bei seinen Polit-Kabarett-Auftritten: die Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüche dieser Zeit. Die präzise, geschliffene Sprache und gewisse sprachliche Eleganz sind sein Markenzeichen, ebenso die Ironie und zynistischen Übertreibungen, mit denen der studierte Jurist mit zweitem Staatsexamen seine Pointen landet und alles auf den Punkt bringt. In seinem Programm „Moskauer Hunde“ geht der geschniegelte Wortakrobat erst einmal den Begriffen Freiheit und Rebellion auf den Grund. Beziehungsweise dem Inbegriff von Freiheit, den er an Filmen wie Easy Rider festmacht, wo die Rebellen auf ihren getunten Maschinen durch die Welt röhrten.

Die gibt es auch heute noch, nur die Wahrnehmung hat sich verändert, wenn aus dem ehemaligen kindlichen Bewunderer ein Familienvater geworden ist, dessen Tochter von dem Gedröhne aus dem Schlaf gerissen wird. Ein Dilemma. Zu Migration und Konsum und was in der Welt sonst noch in Schieflage geraten ist, hat sich Uthoff ebenso seine Meinung gebildet.

Aber statt ein Urteil zu sprechen, breitet er die alltäglichen Beobachtungen vor dem Publikum aus, ergänzt durch politische Statements, gesellschaftliche Analysen und anschauliche Beispiele. Da mag jeder zu seinem Schluss kommen, sofern er unterwegs nicht den roten Faden verloren oder sich mehr auf die Pointen und ironischen Abschweifungen konzentriert hat. Auf diese Kombination von unterhaltsam, zeitkritisch und nachdenklich stimmend setzt Max Uthoff in dem zweistündigen Polit-Kabarett. Und KulturStadtLev wirbt mit „Ein Abend, der einen anderen Menschen aus Ihnen macht: Zwei Stunden älter und mit weniger Geld in der Tasche“.