Bezirksregierung informiert : Luftreinhalteplan tritt am 1. Januar in Kraft

Luftmessstation an der Gustav-Heinemann-Straße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Bezirksregierung Köln ist zuversichtlich, dass mit den vorgesehen Eingriffen zur Luftverbesserung die vorgegebenen Grenzwerte in Leverkusen eingehalten werden können: „Die neuesten vorläufigen Werte mit positiver Tendenz legen eine baldige Grenzwerteinhaltung für Stickstoffdioxid an der Messstation Gustav-Heinemann-Straße nahe“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.

Hintergrund ist, dass der Luftreinhalteplan für Leverkusen am 1. Januar in Kraft tritt.

Mit dem Luftreinhalteplan kommt die Bezirksregierung Köln ihrer Verantwortung nach, die Einhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid möglichst schnell sicherzustellen und somit die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Eine Verursacheranalyse des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW macht deutlich, dass der Verkehr auf der Autobahn mit einem Anteil von circa 50 Prozent zur Stickoxid-Belastung an den Hot Spots beiträgt. „Die aktuell aus Sicherheitsgründen eingerichtete Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h wird das Ziel unterstützen, den Autobahnverkehr zu verflüssigen und die Emissionen zu reduzieren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Plan enthalte eine Vielzahl verbindlicher insbesondere auch kommunaler Maßnahmen, um den Grenzwert für Stickstoffdioxid bis spätestens 2020 einzuhalten. „Da der Straßenverkehr Hauptverursacher der Belastungen im Stadtgebiet Leverkusen ist, konzentriert sich die Mehrzahl der Maßnahmen auf die Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen.“

Im Einzelnen sind das: Softwareupdate und Rückkaufprämie, Optimierung des öffentlichen Fuhrparks unter anderem mit E-und Hybridfahrzeugen, Nachrüstung von Diesel-Bussen im ÖPNV mit Abgasnachbehandlungssystemen, Förderung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV; Förderung des Radverkehrs wie Erstellung eines kommunalen Mobilitätskonzeptes, Aufbau einer Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge; Modernisierung zu abgasarmen Antrieben der Busflotten im ÖPNV; Parkraumbewirtschaftung, Stadtbegrünung.

„Etliche der kommunalen Maßnahmen hat die Stadt Leverkusen parallel zur Planaufstellung bereits auf den Weg gebracht oder schon umgesetzt“, schreibt die Bezirksregierung. Ein streckenbezogenes Fahrverbot als zusätzliche straßenverkehrsrechtliche Maßnahme wurde von der Behörde geprüft, aber: „Angesichts der geringen und kurzzeitigen Überschreitungen an nur noch einer Stelle ist diese Maßnahme bei Abwägung aller grundrechtlich geschützten Güter im Ergebnis unverhältnismäßig.“

Bereits während der Planaufstellung konnten Bürger ihre Anregungen und Bedenken einbringen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden in Projektgruppen diskutiert und mit verschiedenen Fachbehörden und der Verwaltungsspitze abgestimmt.

Der Luftreinhalteplan kann in der Zeit ab dem 2. Januar für zwei Wochen zu den Bürozeiten eingesehen werden: Bei der Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt Quettinger Str. 220, Raum: 207/220. Ebenso bei der Bezirksregierung in Köln, Zeughausstraße 2 – 10 / Raum K 131

zu den jeweils üblichen Bürozeiten eingesehen werden.