Arthur Horvath hat eine neue CD aufgenommen : Der Musik-Selbermacher

Leverkusen Der Leverkusener Musiker Arthur Horvath hat eine neue CD aufgenommen. Das Booklet offenbart viel Persönliches.

Arthur Horvath ist ein nimmermüder Tausendsassa: Lieder komponieren und texten, Tourneen absolvieren, TV-Auftritte, Musik- und/oder Kultur-Projekte verwirklichen wie die Jugendmusical-Initiatvie Young Stage, Werbung für die Stadt, also Lust auf Leverkusen, in Video-Clips machen, sein eigenes Label nutzen... Wenn sich manch einer fragt, wann Horvath eigentlich mal Luft holt, hat der schon wieder ein neues Album fertig. Seine neue Live-Platte heißt „Hautnah“.

Darauf zu finden sind zwölf (+ Bonustrack) einfühlsame Songs. Horvath hat bekannte Stücke wie „Orange bis Feuerrot“ und „Geschenke dieses Lebens“ mit neuen Kompositionen wie „Flanagans“ darauf vereint. Sein Ziel: in Zeiten von Spotify, Itunes und anderen internet-Musikanbietern, wo der Musikkonsum immer schneller wird, das richtige „Genießen“ eines Albums wieder ein bisschen mehr in Erinnerung zu rufen. Einfach mal wieder aufs Sofa legen, die Stereoanlage anschalten und sich rein auf die Musik konzentrieren. Und auf gar nichts anderes.

Young Stage ist eines dieser Projekte, das Kinder und Jugendliche aller sozialen Schichten und Schulformen für das Einstudieren eines Musicals zusammenbringt und ihnen so auch eine Perspektive bieten will.

Obwohl. Ein bisschen Lesen gehört auch zum richtigen Musikhören: Denn die ungewöhnliche Aufmachung des 28-seitigen A4-Booklets im Querformat lädt zum Stöbern ein. Zu jedem Songtext gibt es darin eine Erklärung des Künstlers – was ihn bewegt hat, diesen Song zu schreiben oder wie die Idee entstand. So sind beim Lied „So bist du“ Fotos seines besten Freundes zu sehen, den er bereits seit Kindheitstagen in sein Herz schließt. „Seit 1980 sind wir unzertrennlich. Mein bester Freund Mustafa und ich. Auf dem Foto neben dem Songtext seht ihr uns in der 1. Klasse der Grundschule Herderstraße in Quettingen“, steht daneben geschrieben. Dass Leverkusen ihm sehr am Herzen liegt, zeigt Horvath auch durch die Radio Leverkusen Heimathymne, die er ebenfalls auf seinem neuen Album singt.