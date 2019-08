Das Forum Leverkusen wird 50 : Nostalgie trifft junge Kultur

Leverkusen Unter dem Motto „Blick zurück nach vorn – Das Forum wird 50“ startet das Haus am zweiten September-Wochenende in die Spielzeit 2019/2020.

Über HipHop, Graffiti und Clownerie bis zum Galaabend – vielseitiger könnte der Auftakt zur neuen Spielzeit im Forum wohl kaum sein. Vom 13. bis zum 15. September feiert das Kulturhaus an der Dhünn mit bekannten Gästen wie Ralf Schmitz und Wilfried Schmickler 50. Geburtstag. Die kennen das Forum – weil sie aus Leverkusen stammen, aber auch, weil sie dort schon auf der Bühne standen. So wie viele auch weltbekannte Künstler. Deren Dichte nimmt Anfang November deutlich zu, wenn die Leverkusener Jazztage mit Stars aus der Szene, aber auch aus anderen Genres aufwartet. Marcus Miller, Klaus Doldinger und Paul Kuhn, Candy Dulfer, Gregory Porter ziehen Besucher ebenso magisch an wie Anastacia, Sasha, Zaz und Paddy Kelly.