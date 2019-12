Kaminsanierung : Über den Dächern des Chemparks

Leverkusen Arbeiten an der frischen Luft. Das klingt verlockend. Aber in bis zu 125 Metern Höhe mit wenig Arbeitsfläche? Ein Job für schwindelfreie Klettermaxe mit Expertenwissen. Hoch oben muss Kaminmauerwerk saniert werden.

Der Lack ist ab bei den beiden Alten aus dem Chempark. Aber aufs Altenteil? Das geht nicht. Denn erstens habe sie bis 1939 das Bayer-Kreuz zwischen sich getragen und von daher schon eine nostalgische Daseinsberechtigung. Aber zweitens auch eine funktionale: Die beiden Alten sind wichtiger Teil der Kraftwerkinfrastruktur am Standort Leverkusen (siehe Infokasten). Deshalb müssen sie in Schuss bleiben. Bis in die Spitzen, und die liegen auf luftigen 125 Metern Höhe. Wer da hinauf will, um Ziegel für Ziegel Schäden zu reparieren, muss vor allem eines sein: schwindelfrei. So wie die Männer, die sich der jüngsten Sanierung der beiden Kamine stellten: die Ingenieure Hans Schäfer und Johannes Jung von der Kraftwerkstechnik und vor allem die Industrieschornsteinbauexperten Kevin Wahlmeier und Harald Hanecke.