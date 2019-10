Don Juan als Schauspiel : Verführer bis zum Untergang

Don Juan wird gespielt von Behzad Sharifi. Foto: Sascha Kreklau

Duisburg Die Geschichte des Frauenhelden Don Juan ist am Freitag, 18. Oktober, die erste Schauspiel-Premiere der Saison.

(RP) Er ist eine der reizvollsten Figuren der europäischen Kulturgeschichte: Der so charismatische wie rücksichtslose Frauenheld Don Juan inspirierte Mozart, Molière, Baudelaire und viele andere große Autoren und Komponisten zu Meisterwerken. Als erste Premiere der Spielzeit 2019/20 bringt Schauspiel-Intendant und Regisseur Michael Steindl nun eine neue Adaption des Stoffes durch den britischen Autor und Comedian Patrick Marber ins FOYER III am Theater Duisburg. Die Premiere am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr, ist bereits ausverkauft, für die nächsten Vorstellungen am 20. und 25. Oktober gibt es noch Karten.

„Patrick Marbers neuer ‚Don Juan‘ ist eine typisch britische Komödie: schnell, scharf, schamlos und mit großem Wortwitz“, sagt Schauspiel-Intendant Michael Steindl, der bei dieser Produktion die Regie übernommen hat. „Dabei aktualisiert er die 350 Jahre alte Vorlage des französischen Dichters Molière mit großer Klugheit und schafft es, einen Don Juan zu zeichnen, der einen auch heute noch sprachlos macht. Völlig ohne Scham übertritt er sämtliche moralische Regeln der Gesellschaft, erzählt von der Faszination des Tabubruchs und stellt damit die Frage nach den Grenzen der eigenen Freiheit.“ Denn Don Juan schreckt nicht davor zurück, seine frischgebackene Ehefrau mit einem kroatischen Supermodel zu betrügen, und die am Krankenbett ihres Mannes trauernde Braut ist für ihn das perfekte „Opfer“ seiner Verführungskünste. Selbst die geheimnisvoll mahnenden Worte einer steinernen Statue scheinen ihn nicht von seinem Weg abbringen zu können.

„Don Juan“ ist eine Produktion des Jungen Ensembles am Theater Duisburg. Bei der Auswahl der Schauspieler profitierte Steindl von der langjährigen erfolgreichen Nachwuchsarbeit seines Jugendclubs SPIELTRIEB: Die Rolle des Don Juan übernimmt Behzad Sharifi, der in den vergangenen Jahren in mehr als hundert Vorstellungen am Theater Duisburg zu sehen war. Als sein Diener Stani ist erstmals seit fünf Jahren der Schauspieler Adrian Hildebrandt wieder im FOYER III zu erleben. Der geborene Duisburger spielte fünf Jahre lang im SPIELTRIEB-Ensemble, bevor er eine professionelle Schauspiel-Ausbildung in Linz begann. Nach erfolgreichem Abschluss und Engagements u.a. am Volkstheater Wien ist er nun für eine Spielzeit fest als Schauspieler am Theater Duisburg engagiert.

Mit Hanna Kertesz, Kristina Pernitzki, Sarah Steinbach, Juliette van Loon, Bashar Al Murabea, Henning Grimpe und Leonhard Thelen werden auch viele weitere Rollen von Darstellern verkörpert, die im Jugendclub SPIELTRIEB erstmals Theaterluft schnupperten. Auch Bühnenbildnerin Dorothea Lütke Wöstmann, Kostümbildnerin Frederike Marsha Coors und der musikalische Leiter der Produktion, Wolfgang Völkl, arbeiteten bereits mehrfach mit den jungen Schauspieltalenten am Theater Duisburg. Erstmals zu Gast in einer Produktion im FOYER III ist Helmut Hensen, Schauspieler am Rheinhausener KOM‘MA-Theater und langjähriger Leiter des Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Kaas & Kappes“, als Don Juans Vater Ludwig.