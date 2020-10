Stabwechsel im Rathaus : Aylin Dogan wird Büroleiterin des Oberbürgermeisters

Leverkusen Stabwechsel in Rathaus: SPD-Ratsfrau Aylin Dogan wird Büroleiterin von Oberbürgermeister Uwe Richrath. Sie folgt auf Dirk Terlinden, der den Stuhl im Rathaus nach seinem Wahlsieg für das Oberbürgermeisteramt in der Stadt Bad Laasphe im Rothaargebirge geräumt hatte.

Dogan muss mit dem Wechsel in die Stadtverwaltung ihren Stadtratssitz niederlegen. Für sie wird der Opladner Dirk Löb von der Reserveliste der SPD in den Stadtrat aufrücken.

„Sie haben mich mit großer Mehrheit direkt in den Stadtrat gewählt – dafür bedanke ich mich ganz herzlich“, schreibt Dogan in einem an die Opladener gerichteten Flyer. Oberbürgermeister Uwe Richrath sei mit dem Wunsch an sie herangetreten, „künftig seine Büroleitung zu übernehmen und ihm als ,rechte Hand’ zur Seite zu stehen“. Nach einiger Bedenkzeit habe sie sich dazu entschlossen, diesem Wunsch zu entsprechen. „Es ist für mich eine große Ehre, unsere Stadt von dieser Schlüsselposition aus mitgestalten zu können“, schreibt sie weiter.