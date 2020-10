Leverkusen Nach Insolvenzen in der Hotelbranche vor dem Hintergrund der Pandemie stellt der Düsseldorfer Investor Gevi klar: Das Hotel auf dem alten Postgelände wird gebaut, sobald das Baurecht vorliegt.

Insolvenz Wie t-online berichtet, wurde bereits im September ein Insolvenzverwalter für Tidal Operations Germany bestellt. Zur Unternehmensgruppe gehören neben dem „Crowne Plaza Hamburg City Alster“, das „Holyday Inn München City Center“ und acht Holyday-Inn Express-Hotels. Das „Crowne Plaza“ in Heidelberg wurde bereits Ende Juli geschlossen. Der Insolvenzverwalter suche nach einem neuen Betreiber der Hotels. Aktuell arbeiten rund 250 Mitarbeiter in zehn Anlagen.

„Natürlich wird das Hotel gebaut“, sagt Gerd Esser, geschäftsführender Gesellschafter des Investors Gevi. Die Insolvenz der Tidal Operations Germany „ist für unser Unternehmen und unser Hotelprojekt in Leverkusen nicht relevant, da wir mit der Tristar Gruppe in Berlin eine andere Hotelbetreibergesellschaft/Pächter unter Vertrag haben, die nach Aussage der Geschäftsführung dieser Gesellschaft störungsfrei läuft“, stellt Esser klar. Bei dem Betroffenen des Insolvenzverfahrens handele es sich nur „um einen von vielen Franchisenehmern der IHG Group in Frankfurt, die verschiedene Hotels in unterschiedlichen Städten in Deutschland betreiben“. Die IHG Group vergebe an entsprechend langjährige Partnergesellschaften als Franchisegeber nach Sondierung des geprüften Standortes die Lizenz für das jeweilige Markenhotel.