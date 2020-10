Inzidenzwert in Leverkusen über 70 : Corona: Stadt zieht Verkaufsverbot von Alkohol zurück

Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt steigt weiter an. Seit Montag ist die Auermühle als Testzentrum wieder in Betrieb. Die Stadt hat weitere Maßnahmen verfügt, um die Fallzahlen nicht noch weiter in die Höhe schnellen zu lassen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Krisenstab reguliert bei seinen neuen Vorgaben zur Pandemie-Eindämmung in der Stadt nach. So wurde auch die Sperrstunde eine Stunde nach hinten verlegt. Aus Gastronomie, Politik und Bürgerschaft waren zuvor Rückmeldungen gekommen.

Corona-Update in Duisburg: Sperrstunde eingeführt : Inzidenzwert in Duisburg steigt nochmals an

Fallzahlen Der Inzidenzwert ist am Mittwoch derweil nochmal richtig in die Höhe geschossen. Er liegt bei 70,2. Am Dienstag kam er auf 63,2. Laut Stadt kamen am Mittwoch 23 neue Infizierte hinzu. Die Gesamtzahl liegt nun bei 747 (Vortag: 724). Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten steigt am Mittwoch auf 215 (Vortag: 192). 523 Menschen gelten als genesen. Das sind ebenso viele wie am Mittwoch.