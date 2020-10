Am Wochenende : Autobahnspuren und -verbindungen bei Leverkusen gesperrt

Ferienzeit ist Bauzeit: Streckenarbeiten rund um Leverkusen sorgen auch am Wochenende wieder für Einschränkungen in der Verkehrsführung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Autofahrer müssen am Wochenende auf den Autobahnen bei Leverkusen mit Einschränkungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten auf Fahrbahnen und an der Rheinbrücke.

Ab Freitag, 16. Oktober, 22 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr, wird die Verkehrsführung im Kreuz Leverkusen geändert. Folgende Verbindung sind gesperrt: Von der A1 aus Dortmund kommend auf die A3 in Richtung Frankfurt. Von der A3 aus Frankfurt kommend auf die A1 in Richtung Koblenz Ebenfalls ab Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 24 Uhr, wird der Belag auf der Rheinbrücke saniert. Richtung Koblenz ist nur eine Spur frei. Von Samstag, 7 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, sind die Verbindungen von der A59 bzw. von der Rheinallee/Westring auf die A1 in beide Richtungen gesperrt. Am Sonntag ist von 0 bis 19 Uhr die A1 nach Dortmund im Kreuz Leverkusen-West gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.