Stadtentwicklung in Rheinberg : CDU will Borther Rathaus-Anbau abreißen

Das alte Borther Rathaus (ganz rechts) ist in einem guten Zustand, die Anbauten nicht. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Borth Im Falle eines Abrisses könnten auf der freiwerdenden Fläche und dem Parkplatz daneben Wohnhäuser gebaut werden. Die Stadt will sich die Örtlichkeit anschauen und prüfen, was dort machbar ist und was nicht.

Das alte, denkmalgeschützte Borther Rathaus erhalten und die Anbauen abreißen – das ist die Vorstellung der CDU. Die dadurch freiwerdende Fläche plus das angrenzende Areal, das unbebaut ist, würde die Partei gerne zu Bauland machen und verkaufen. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU nun gestellt, in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses ist er beraten worden. Ergebnis: Die Stadtverwaltung wird sich die Gebäude und die Grundstückssituation an der Borther Straße anschauen und prüfen, was sich dort verwirklichen ließe. Auf mehr wollte sich der Ausschuss derzeit noch nicht festlegen.

Das alte Rathaus, das an der Borther Straße etwas zurückliegt, ist ein schmuckes, gut gepflegtes Gebäude. Es seht unter Denkmalschutz und ist seit vielen Jahren an eine Zahnärztin vermietet. „Dadurch werden Erträge erzielt, was man nicht von jedem städtischen Gebäude behaupten kann“, machte Fraktionsvorsitzender Erich Weisser im Ausschuss deutlich. Vorne hui, hinten pfui, findet der Politiker. Denn die Anbauten hinten heraus böten ein ganz anderes Bild. Das Hinterhaus hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, diente schon als Abstellraum, Garage, Feuerwehr und Unterkunft für das Deutsche Rote Kreuz. Nur noch teilweise sei der Anbau vermietet, Dachgauben und Dachflächen seien undicht, das Gebäude befinde sich in einem Zustand des beginnenden Verfalls. In den Räumen rieche es nach Schimmel und wenn die Stadt nicht aufpasse, werde auch das Haupthaus zu einem Sanierungsfall.

Die CDU möchte hinter dem alten Rathaus gerne etwas für junge Familien tun und das Grundstück so entwickeln, dass dort etwa Doppelhaushälften gebaut werden können. Die Fläche betrage gut und gerne 1500 bis 2000 Quadratmeter. Der angrenzende Spielplatz wäre davon unberührt, er ist erst vor wenigen Jahren angelegt worden.