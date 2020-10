Vier Millionen Euro Schaden in Köln und Leverkusen : Polizei empfiehlt: Räder jetzt kodieren lassen

Vier Millionen Euro Schaden in Köln und Leverkusen

Leverkusen Der Biker Treff in Wiesdorf hat nun ein Kodiergerät zur Abwehr gegen Fahrraddiebe. Eine Spende von Covestro hilft den Ehrenamtlern bei ihrer Arbeit. Sie reparieren Räder und geben sie zum kleinen Preis an Bedürftige weiter.

Alleine in Köln und Leverkusen entstand durch Fahrraddiebstähle laut Dirk Beerhenke von der Polizei im Jahr 2019 ein Sachschaden in Höhe von rund vier Millionen Euro. Stark betroffen davon seien Bedürftige, wie Heinz-Dieter Nelles betont. Der Mann vom Biker-Treff in Wiesdorf kann jetzt mit seinem Team von Ehrenamtlern für einen schmalen Preis Räder mit einer individuellen Nummer kodieren. Das hilft im Falle eines Diebstahl.