Rodung in Opladen : Kahlschlag an der Sandstraße

Opladen Die Firma Open Grid räumt die Anwohnersorge aus, die Rodung habe mit dem Bau der neuen Gaspipeline zu tun. Laut Stadt waren die Bäume wegen Borkenkäferbefalls abgestorben.

Der Weg am Rande des kleinen Wäldchens nahe der Bahnschranke Sandstraße in Opladen war ein Ort für Verliebte. Von Bäumen überdacht ließ es sich schön schlendern – Arm in Arm von der Sandstraße die Anhöhe hoch auf die Felder. Doch verstohlene Küsse gelingen dort nun nicht mal mehr halb so gut, denn das romantische Dach aus Ästen ist der Säge zum Opfer gefallen.