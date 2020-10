Aufzug im Treppenturm am Bahnhof : Lochbleche als Vandalismus-Schutz in Opladen

Opladen Die Videoüberwachung der Bahn soll noch in diesem Jahr installiert werden. Die CDU fordert auch eine Kamera für den städtischen Lift am Treppenturm.

Die Videoüberwachung am Bahnhof Opladen bleibt Thema. Die Bahn hatte gegenüber unserer Redaktion angekündigt, das Pilotprojekt werde noch in diesem Jahr eingerichtet.

Die CDU fürchtet, dass darin eine Videoüberwachung „des städtischen Aufzugs am westlichen Ende der Bahnhofsbrücke“ nicht beinhaltet sein könnte und auch von städtischer Seite nicht angestrebt werde. „Dem Vernehmen nach soll eine Videoüberwachung dieses Aufzugs im Treppenturm an datenschutzrechtlichen Vorbehalten scheitern“, schreibt die Union nun in einer Anfrage an die Stadt und hakt nach: „Trifft es zu, dass es – anders als erfreulicherweise bei den Aufzügen der Deutschen Bahn – eine Videoüberwachung des städtischen Aufzugs an der Bahnhofsbrücke nicht geben wird?“ Und: „Wenn dies zutrifft: Welche Gründe und von welcher Dienststelle werden sie dafür angeführt, wo doch alle Aufzüge gleichermaßen die öffentlich zugängliche Bahnhofsbrücke erschließen?“