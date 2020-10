Inzidenzwert in Leverkusen bei 75,7 : ,Maske auf’ ist auch im Neulandpark Pflicht

Auch in den Parks der Stadt wie hier auf dem alten Laga-Gelände, dem heutigen Neulandpark, muss Maske getragen werden. Außer beim Sporttreiben. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Seit Mittwoch gelten neue Corona-Regeln. Eine: der Mund-Nasen-Schutz in Fußgängerzonen, Parks und Co.. Mit dem Einhalten hat mancher Mühe.

Und wie der riecht. Einfach lecker. Also nichts wie rein mit dem Döner in den Mund. Bissen für Bissen beim Schlendern durch die Fußgängerzone Opladen. Die Mund-Nasen-Maske klemmt derweil unterm Kinn. Gut so, wird sie wenigstens nicht schmutzig, denn diese Döner-Soße macht sich gerade schon selbstständig auf in Richtung Wange.

Weiter die Bahnhofstraße hinunter zieht ein Mann an einer Zigarette, während er auf die Kreuzung Kölner Straße zueilt. Maske? Hängt unterm Kinn. Bei anderen Flaneuren nur an einem Ohr, weil das andere offenbar nicht gleichzeitig das Mobiltelefon und das Maskengummi auf der Haut verträgt. Und während sich an der Ecke zur Altstadtstraße ein Pärchen die Masken über die Nasen zieht, trägt eine Gruppe junger Leute die Maske nur bis unter die Nase. In den großen Einkaufszonen der Stadt ist in diesen Tagen allerlei Maskenträgertum zu beobachten.

Info 24 Neuinfektionen an einem Tag registriert Fallzahlen In Leverkusen kamen am Donnerstag 24 neue Corona-Fälle hinzu. 235 Menschen sind somit an Covid-19 erkrankt. Am Vortag waren es 215. Insgesamt sind 771 (Vortag: 747) infiziert, davon gelten 527 als wieder genesen, vier mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert (Rate der Neuinifizierungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) stieg auf 75,7 (Vortag: 70,2).

Fakt ist: Seit Anfang der Woche ist der kritische Grenzwert von 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten, seit Mittwoch gilt in Leverkusen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in sämtlichen Fußgängerzonen, auf Märkten sowohl an den Ständen, als auch in den Gängen.

Die Maske muss auch in Freizeit- und Vergnügungsstätten über Mund und Nase. Das schließt Zoologische Gärten, Tierparks, Botanische Gärten, Garten- und Landschaftsparks mit ein. Und deshalb hat die Stadt an den Eingängen zum Neulandpark in Wiesdorf Aufsteller mit dem Maskenpflicht-Hinweis platziert. Zu übersehen sind die nicht.

Laut Stadt bedeutet Maskenpflicht ganz konkret, die Maske ordnungsgemäß über Mund und Nase zu tragen, nicht etwa unterm Kinn oder unter der Nase. „Es gilt die Maskenpflicht, also das richtige Anhaben des Schutzes, und nicht etwa, sich eine Zigarette nach der anderen anzustecken, nur, um ohne Maske zu tragen durch die Fußgängerzone zu kommen“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon.

Wer gegen die Maskenpflicht verstößt und ertappt wird – die Stadt schickt Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes und zusätzliches Personal eines Sicherheitsunternehmens aus, die das Einhalten der neuen Corona-Regeln kontrollieren – muss das Portemonnaie zücken. Der Corona-Bußgeldkatalog des Landes NRW gibt bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Strafgeld von 50 Euro vor. Bei mehrmaligen Verstößen, sagt das Land, sei der Regelsatz des Bußgelds jeweils zu verdoppeln. Würde bedeuten: Nachmittags beim Döneressen in der Fußgängerzone ohne Maske erwischt – kostet 50 Euro, abends erneut ohne Maske unterwegs, wo eine getragen werden müsste, und er­wischt, das kostet nochmal 100 Euro. Ausnahmen bestätigen die Regel. „Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht für Radfahrende und Sporttreibende sowie Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können“, heißt es in der städtischen Allgemeinverfügung. Nur mündlich mitzuteilen, dass es medizinische Einwände gegen das Masketragen gibt, reicht nicht aus. In der Verfügung heißt es, „die medizinischen Gründe sind durch ein ärztliches Zeugnis, welches auf Verlangen vorzuzeigen ist, nachzuweisen“.