Neues Verfahren im Klinikum Leverkusen : Schaufensterkrankheit – die unterschätzte Gefahr

Leverkusen Was harmlos klingt, kann schwerwiegende Folgen haben. Das Klinikum Leverkusen bietet ein neues Verfahren zur Behandlung und Heilung an. Es ist bereits seit Anfang des Jahres im Einsatz.

Damit es nicht soweit kommt, bietet das Klinikum Leverkusen ein neues Verfahren an. Es soll die Schaufensterkrankheit schonend und effektiv behandeln – das Rotarex-Verfahren. Dabei wird der Kalk in den Gefäßen mit einem Mini-Bohrer aufgefräst und abgesaugt.

Chefarzt Thomas Lübke, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie des Klinikums erklärt hierzu, dass in Deutschland rund 4,3 Millionen Menschen an einer Durchblutungsstörung der Beine leiden. Sie wird entweder durch ein Blutgerinnsel oder durch eine Verkalkung der Gefäße verursacht. „Ich bin immer wieder von unseren Patienten gefragt worden, ob wir nicht eine Tablette hätten, die den Kalk in den Gefäßen auflösen könnte, so wie bei der Waschmaschine“, sagt der Chefarzt. „Ein solches Medikament gibt es leider nicht. Aber mit unserem neuen Katheter-Verfahren können wir ebenfalls sehr schonend und minimal invasiv die Gefäßverstopfungen beseitigen – ohne Operation und Vollnarkose.“ Im Gegensatz zur althergebrachten reinen Katheteraufdehnung wird die Verkalkung beim neuen Verfahren nicht nur durch einen Ballon oder einen Metallstent zur Seite an die Gefäßwand gedrückt, sondern über einen kleinen Bohrer aufgefräst und abgesaugt. Hierdurch könnten auch völlig verschlossene Gefäße wieder durchgängig gemacht werden.