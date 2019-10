Aus dem Stadtrat : Stadt will massiv gegen Rattenplage vorgehen

Leverkusen Das höchste Politikergremium der Stadt hat ein ordentliches Pensum zu absolvieren. 75 Punkte standen am Donnerstag auf der Tagesordnung der Sitzung. Erste wichtige Entscheidungen im Kurzüberblick.

Stauffenbergstraße Auf dem nun gebührenpflichtigen Parkplatz an der Stauffenbergstraße sollen Anwohner in einem Bereich von 300 Metern künftig mit Ausnahmegenehmigung parken dürfen (Jahresgebühr: 30,70 Euro). Auf diesen Kompromiss auf Vorschlag der Grünen hat sich der Rat geeinigt.

Rattenplage Die Stadt will gegen die Rattenplage am Wiesdorfer Bahnhof vorgehen. Der Rat beschloss Sofortmaßnahmen und Schwerpunktkontrollen, ebenso soll die Verwaltung ein Konzept erarbeiten. Oberbürgermeister Uwe Richrath, der sich vor Ort ein Bild gemacht hatte, kündigte an, verschärft Bußgelder gegen Bürger verhängen zu lassen, die das Bahnhofsumfeld durch Abfall verschmutzen. In solchen Fällen werden 55 Euro verhängt. Grünflächen, die als Mülleimer missbraucht werden, sollen zurückgeschnitten oder entfernt werden. Die Bahn sei aufgefordert, den P&R-Parkplatz sauber zu halten, sagte Richrath.