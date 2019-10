Bergisch Neukirchen : Stadt will Hallenbad komplett sanieren

Das Hallenbad Bergisch Neukirchen ist in die Jahre gekommen. Es soll für 2,2 Mio. Euro wieder in Schuss gebracht werden. Foto: Uwe Miserius

Bergisch Neukirchen Schulen und Vereine in Bergisch Neukirchen sollen für 2,2 Millionen Euro ein zeitgemäßes Schwimmzentrum erhalten.

Das Hallenbad Bergisch Neukirchen soll aus Fördertöpfen von Bund und Land umfangreich saniert werden. Dazu sollen Investitionen von 2,2 Millionen Euro fließen, die zu 90 Prozent über eine Bund-Landes-Förderung abgedeckt würden. Einen entsprechende Dringlichkeitsentscheidung hat der Stadtrat am Donnerstag genehmigt. Der Vorgang war dringlich geworden, weil die Bewerbungsfrist für das Bundesprojekt ausläuft.

Das 1973 errichtete Hallenbad in Bergisch Neukirchen ist eines von drei Hallenbädern der Stadt. Es steht montags bis freitags ausschließlich Schulen und Vereinen zur Verfügung. An Wochenenden finden dort Kurse der Schwimmschule des Sportparks Leverkusen statt. Während der Schulferien und an allen Feiertagen ist das Bad geschlossen.

Info Bad-Umbau dauert ein halbes Jahr Bauzeit Nach Bewilligung der Fördergelder könnte im kommenden Jahr mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet mit einer Bauzeit von rund einem halben Jahr. Während dieser Zeit müsste das Bad geschlossen bleiben.

Von Optik und Ausstattung entspricht es noch weitgehend dem Stil der 70er Jahre. Der Renovierungsbedarf ist groß: „Der offene Umkleidebereich ist sanierungssbedürftig. Die bestehenden gemauerten und gefliesten Einzelumkleiden und Garderobenspinde sind in einem schlechten Zustand und darüber hinaus in ihrer Form nicht mehr zeit- und zweckgemäß“, heißt es in einer Projektbeschreibung der Verwaltung. Die Einzelumkleiden sollten entfernt und durch Sammelumkleiden ersetzt werden. Auch soll eine behindertengerechte Umkleide eingebaut werden. Die mehr als 45 Jahre alten Dusch- und Toilettenanlagen befinden sich noch im „Originalzustand“ und müssen erneuert werden. „In der Schwimmhalle weisen die gefliesten Beckenumgangsflächen sowie das geflieste Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken umfangreiche Mängel auf.“ Dort seien in den zurückliegenden Jahren immer wieder nur Einzelflächen repariert worden. „Eine umfassende Sanierung ist erforderlich“, heißt es in dem Papier. Auch die Schwimmbadtechnik, insbesondere die Heizungsanlage, ist in die Jahre gekommen und wurde bisher nur teilweise erneuert. Ein neues Blockheizkraftwerk soll für zeitgemäße Wärmeversorgung sorgen.