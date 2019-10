Wiesdorf : Busbahnhof bekommt Folienhäubchen

Foto: Uwe Miserius Die ersten Folien sind in Wiesdorf schon am Ort ihrer Bestimmung.

Wiesdorf Es geht los mit der Dachmontage am Busbahnhof in Wiesdorf. Diese Woche ist die besondere Folie für die Überdachung geliefert worden, seit Mitte der Woche wird sie sukzessive in acht Feldern montiert, sagt Klaus Timpert von den Technischen Betrieben der Stadt (TBL).

Die Monteure müssen dabei genau aufs Wetter achten, denn fürs Aufbringen der Membran müssen laut Timpert mindestens zehn Grad herrschen. Deswegen ist er auch vorsichtig, was den Zeitplan angeht. „Das ist witterungsabhängig.“ Generell wollen die TBL den Busbahnhof aber Mitte Dezember, pünktlich zum Fahrplanwechsel, in Betrieb nehmen. „Dass dann noch ein paar Restarbeiten zu erledigen sind oder einen Lücke in der Dachfolie noch geschlossen werden muss, kann passieren, würde aber den Betrieb nicht beeinträchtigen.“ Foto: UM

(LH)