Nach 16 Jahren : Brandruine in Schlebusch wird abgerissen

Eigentümer Johannes Krämer und Oberbürgermeister Uwe Richrath an der Brandruine in Schlebusch. Foto: Ludmilla Hauser

Schlebusch Die Brandruine in der Schlebuscher Fußgängerzone wird abgerissen. Am Mittwoch legten Oberbürgermeister Uwe Richrath und Hauseigentümer Johannes Krämer symbolisch schon mal Hand an, schlugen mit einem Hämmerchen ein paar Schiefer an der eingerüsteten Hausfront ab.

In der kommenden Woche sollen die Abrissarbeiten starten, sagte Krämer. Noch in diesem Jahr will er mit dem Bau eines neuen Hauses an der Stelle beginnen. Fünf barrierefreie Wohnungen und eine Geschäftseinheit im Erdgeschoss sind geplant. Bauzeit: ein Jahr.

Fast auf den Tag genau vor 16 Jahren brannte es in dem Haus mitten in der Fußgängerzone in Schlebusch, in der die Gaststätte „Alt Schlebusch“ untergebracht war. Seitdem stand das Haus leer, hatte immer wieder Unmut und Proteste in der Bürgerschaft ausgelöst, war als Schandfleck tituliert worden.

(LH)