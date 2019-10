Mitgliederversammlung : Unterstützer für grünen OB gesucht

Leverkusen Die Partei will eine eigene Kandidatur für die Rathausspitze. Andrea Deppe und Roswitha Arnold sind im Gespräch.

Die Leverkusener Grünen gehen mit großem Selbstbewusstsein in die Vorbereitungen für den Kommunalwahlkampf 2020. Die erstarkte Partei will einen eigenen Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters aufstellen. Im Vorfeld der Personalentscheidung soll der Vorstand der Grünen mit anderen Parteivorständen, speziell mit CDU und SPD, Verhandlungen über einen gemeinsamen Kandidaten führen. Das erklärte Ziel: Die politischen Mitbewerber sollen einen von den Grünen benannten Oberbürgermeister-Kandidaten unterstützen. Die Leverkusener Grünen-Vorstandssprecherin Anja Boenke und ihr Kollege Christoph Kühl sagten am Dienstag auf der Mitgliederversammlung in der Schlebuscher Parteizentrale „Treibhaus“: „Wir haben eine realistische Chance, 2020 in Leverkusen den Oberbürgermeister zu stellen.“