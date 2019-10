Asphalt für beliebten Weg : Mühlengraben: ADFC enttäuscht von der Politik

Leverkusen Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) ist sauer über die Entscheidung der Opladener Bezirkspolitiker zur Sanierung des Rad- und Spazierweges Mühlengraben, eine viel genutzte Verbindungsstrecke zwischen Opladen und Küppersteg.

In einem offenen Brief des Vereins heißt es: „Der ADFC akzeptiert die politische Entscheidung zur Sanierung des Rad- und Fußweg am Mühlengraben, kann diese Entscheidung aber sachlich nicht nachvollziehen und ist über das Abstimmungsergebnis enttäuscht“, schreibt Kurt Krefft für den Verein. Beim Ortstermin seien den Politikern von der Stadt die Rahmenbedingungen für die Asphaltierung und für die wassergebundene Oberfläche – die zweite und von der Stadt favorisierte Sanierungsvariante – „umfassend dargestellt“ worden. „Allein aufgrund der von der Stadtverwaltung geschilderten Tatsachen sollte es jedem Anwesenden klar gewesen sein, dass es nur eine wassergebundene Oberfläche geben kann. Eine Asphaltierung verursacht nicht nur Kosten in Millionenhöhe, sondern auch enorme Folgekosten (u. a. regelmäßige Reinigungen). Wir denken, dass die Mitglieder der Bezirksvertretung sich über die Nachfolgekosten keine Gedanken gemacht haben“, moniert der ADFC.