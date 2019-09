Bauausschuss : Die Busspur für Schlebusch kommt

Leverkusen Bauausschuss empfliehlt dem Stadtrat 30 Parkplätze zu erhalten.

(US) Unter den Kommunalpolitikern wird der Ton rüder. Vor allem Klaus Wolf (Grüne) greift den politischen Gegner gerne hart an. Im Bauausschuss kritisierte er am Mittwoch etwa die CDU: Sie sei zu feige, Parkplätze zugunsten von Busverkehr, Radlern und Fußgängern abzubauen. „Wir müssen mit dem Klimaschutz einfach mal anfangen.“ Die jungen Leute, die freitags für die Klimawende demonstrierten, fragten doch: „Wann macht ihr endlich was?“ Ina Tannenberger, baupolitische Sprecherin der CDU, parierte: „Wir von der CDU haben die Sache mit dem Klimaschutz verstanden, aber deshalb müssen wir nicht den Verstand abschalten.“

Anlass für das Wortgefecht war der Vorschlag der Stadtverwaltung, auf der Odenthaler Straße in Schlebusch eine 450 Meter lange Busspur einzurichten. In Richtung Schlebusch-Mitte, zwischen dem Kreisverkehr am Ortseingang und der Kreuzung Bergischen Landstraße. In diesem Bereich bilden sich zu Berufsverkehrszeiten regelmäßig Staus, in denen die Linienbusse viel Zeit verlieren. Laut Stadt fordert die Wupsi seit Jahren eine Änderung der Situation.