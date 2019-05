Langenfeld : TuSpo Richrath feiert 150-jähriges Bestehen

LANGENFELD Der Verein TuSpo Richrath 1869 feiert an diesem Wochenende sein 150-jähriges Bestehen.

Laut Vereinssprecher Olaf May ist am Freitagabend ein Empfang geladener Gäste vorgesehen. Am Samstag startet um 10 Uhr der „Tag des Jugendfußballs“. Bis 17 Uhr nehmen daran Insgesamt 56 Mannschaften aus Bambini, F‐, und E‐Jugend teil. In Kleinfeldturnieren messen sich die fünf- bis elfjährigen Kicker. „Der Spaß steht bei diesem Event ganz klar im Vordergrund“, sagt May. Im Rahmenprogramm soll es am Samstag für die Kleinen eine Hüpfburg und andere Überraschungen geben. Auch für Speisen und Getränke ist laut May gesorgt. Gegen 17 Uhr tritt das Alte-Herren-Team aus Richrath gegen ein Auswahlmannschaft aus Langenfeld an. Abends folgt eine Party im Festzelt am Schützenplatz Kaiserstraße. Ab 19.30 Uhr wird dort die Coverband Triple Sec mit Hits und Klassikern aus den letzten 40 Jahren auftreten. Karten hierfür gibt es für 7 Euro im Vorverkauf im Vereinsheim des TuSpo Richrath sowie im Bijou in der City und bei Blumen Zonneveld in Richrath. Sofern noch Eintrittskarten übrigbleiben, sind diese zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.