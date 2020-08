Abendgestaltung in Leverkusen : Der Countdown läuft: Bald startet der Sommergarten

Opladen Auf einige Veranstaltungs-Highlights haben die Leverkusener in diesem Jahr verzichten müssen. Das Schlebuscher Volksfest, die Bierbörse – alles fiel wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Veranstalter Werner Nolden hat sich allerdings etwas einfallen lassen, um den Leverkusenern doch noch Abwechslung zu ermöglichen – den Sommergarten.

Am kommenden Mittwoch, 12. August geht es los, dann öffnet das Freiluftvergnügen an der Schusterinsel seine Pforten. Bis zum 23. August „erwartet die Besucher in angenehmer Atmosphäre und bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen ein vielfältiges Getränke- und Speiseangebot“, kündigt Nolden an. Der Sommergarten hat von mittwochs bis samstags jeweils von 16 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags geht es bereits zwei Stunden früher los. Montag und Dienstag ist Ruhetag.