Spazieren in Jüchen : Dycker Schlosspark ist weiter ohne Corona-Test zugänglich

Dyck Trotz vieler Besucher blieb die Zahl laut Stiftung unter dem wegen Corona geltenden Limit von 2000 Menschen. Online-Buchung soll Schlangen an Kassen vermeiden.

Ob beim Friseur-Besuch oder beim Einkauf in Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs: ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis ist an vielen Stellen jetzt Pflicht. Der Park von Schloss Dyck dagegen kann weiter ohne vorherigen Schnelltest besucht werden. „Derzeit besteht keine Pflicht für die Vorlage eines Testergebnisses“, erklärt Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung Schloss Dyck. Ein Testergebnis müsse zwar für den Besuch in Zoos und botanischen Gärten vorgelegt werden, der Schlosspark gelte aber als öffentliche Grünanlage „wie die Gruga in Essen oder der Westfalenpark in Dortmund“, wo keine Pflicht für einen Nachweis bestehe, so Spanjer auf Anfrage der Redaktion. Dafür gelten im Park viele andere Corona-Schutzregeln und weitere Beschränkungen. Am Wochenende, als im Umfeld ein Run auf die Tulpenfelder etliche Probleme bescherte, war auch der Schlosspark bei dem sonnigen Wetter sehr gut besucht. Und für die Feiertags-Wochenenden im Mai rechnet Spanjer ebenfalls mit guter Resonanz. „Am vergangenen Wochenende hatten wir im Park bis zu 1800 Menschen gleichzeitig. Nach unserem Sicherheitskonzept können wir aber bis zu 2000 Menschen einlassen“, zieht Spanjer Bilanz. Seine Rechnung: „Im Park haben wir dann durchschnittlich 250 Quadratmeter Platz für jeden Besucher, nur auf die Wege bezogen 20 Quadratmeter.“ Das sei ausreichend.