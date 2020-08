Covid-19-Auswirkungen : Bayer korrigiert Jahresprognose leicht nach unten

Leverkusen Pandemie, Rechtsstreitigkeiten wegen des Wirkstoffs Glyphosat: Werner Baumann hatte im zweiten Quartal mehr als ein Händchen voll zu tun, um Bayer auf Kurs zu halten. Ob der Konzernlenker das geschafft hat, offenbaren jetzt die Zahlen fürs zweite Quartal.

Rechtsstreit Im Juni hat Bayer bekannt gegeben, für die Beilegung der rund 125.000 Glyphosat-Klagen und „für die Führung und Beilegung möglicher künftiger Rechtsstreitigkeiten“ würden Gesamtkosten von bis zu 10,9 Mrd. US-Dollar erwartet. Im Juli hatte eine US-Richterin Bedenken zu Bestandteilen „der vorgeschlagenen Sammelklägervereinbarung“ geäußert, mit der künftige Rechtsstreitigkeiten in Sachen Glyphosat geregelt werden sollten. „Die Parteien beschlossen daraufhin, ihren Antrag zurückzuziehen, um sich umfassend mit den Fragen des Gerichts befassen zu können. Bayer setzt sich weiterhin für eine Lösung ein, die sowohl die gegenwärtigen Rechtsstreitigkeiten zu vernünftigen Bedingungen beilegt als auch Führung und Beilegung möglicher künftiger Rechtsstreitigkeiten in tragfähiger Weise regelt“, heißt es aus dem Chempark.

Kennzahlen Das Ebitda legte im zweiten Quartal um 5,6 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro zu, Der Konzernumsatz schrumpfte um 2,5 Prozent auf rund zehn Mrd. Euro, das Ebit (Gewinn vor Zinsen und Steuern) im zweiten Quartal lag bei minus 10,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 785 Mio. Euro). Hierin seien Sonderaufwendungen in Höhe von 12,5 Mrd. Euro in Verbindung mit den Rückstellungen etwa für die Vereinbarungen etwa zu Glyphosat enthalten. Konzernergebnis: minus 9,5 Mrd. (plus 404 Mio.) Euro. Ebitda CropScience plus 28,4 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro. Ebitda Pharmaceuticals minus 7,1 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro. Ebitda Consumer Health minus 10,9 Prozent auf 254 Mio.