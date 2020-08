Krise erschwert die Hilfe : Corona drängt Außenseiter weiter an den Rand

Leverkusen Die Krise erschwert die Arbeit von Helfern bei Armut, Sucht und Obdachlosigkeit. Zunehmende Isolation macht Menschen psychisch krank. Bürgerstiftung spendet für Leverkusener Projekte.

Die Coronakrise lähmt nicht nur die Wirtschaft, sie wirkt sich ebenso massiv auf das Sozialwesen aus. Die Arbeit von staatlichen und ehrenamtlichen Helfern, wird zunehmend schwieriger, insbesondere bei der Betreuung von Armen, Suchtkranken und Obdachlosen. Die Folge: Corona drängt Außenseiter noch weiter an den Rand der Gesellschaft. Das wurde am Mittwoch bei einem Pressetermin der Bürgerstiftung deutlich.

„Corona tut den Menschen nicht gut, weil ihnen soziale Kontakte fehlen“, berichtet Stefanie Strieder von der Notschlafstelle der Caritas über ihre Klientel. Wegen der Corona-Vorbeugung hätten teilweise Suppenküchen geschlossen werden müssen, ebenso wie als Begegnungsräume genutzte Gemeindesäle. Auch in den betreuten Wohngruppen der Caritas, in denen viele psyschisch kranke sowie suchtkranke Bewohner leben, habe sich die Einschränkung von organisierten sozialen Kontakten bemerkbar gemacht. Der Gesundheitszustand mancher Bewohner habe sich verschlechtert, in Einzelfällen seien sogar Klinikeinweisungen nötig gewesen. Der Notschlafstelle sei es aber gelungen, einen 24-Stunden-Betrieb aufrecht zu erhalten. Wegen der Schutzvorschriften hätten Gruppen- in Einzelzimmer umgewandelt werden müssen. Leere Flüchtlingsunterkünfte wurden genutzt, eine zweite Notschlafstelle eingerichtet. Derzeit hält die Caritas bis zu 70 Schlafplätze vor. „Wir weisen niemanden ab“, sagt Strieder. „Wer eine Schlafstelle will, bekommt auch eine.“