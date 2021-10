Von Bürgerzentrum bis Verkehrssicherheit in Leichlingen : Politik stellt umfangreiche Anträge und Anfragen

Die Querungshilfe an der L 359 in Höhe Dierath bietet für Schulkinder kaum Sicherheit, weil sich Autofahrer und Fußgänger zu spät sehen, heißt es aus der Politik. Foto: privat

Leichlingen Zahlreiche Anträge und Anfragen aus den Ratsfraktionen sind in den vergangenen Wochen im Rathaus eingegangen. Mehrfach geht es um Witzhelden, aber auch um Verkehrssicherheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Querungshilfen Die Jamaika-Ratskoalition aus CDU, Grünen und FDP beantragt, dass die Querungshilfe auf der L 359 in Höhe Dierath insbesondere für Schulkinder sicherer gemacht wird. Derzeit sehen sich laut CDU-Ratsfrau Silvia Pallenberg Fußgänger und Autofahrer an der Querung erst sehr spät. Deshalb beantragt Jamaika, „dass Maßnahmen ergriffen werden, damit die Sichtbeziehungen zwischen den kreuzenden Verkehren in ausreichendem Maße gewährleistet werden.“ Die SPD möchte ihrerseits Auskunft darüber, wie in Zukunft an allen Bushaltestellen eine sichere Straßenquerung zum Beispiel durch Querungshilfen, Zebrastreifen oder Ampeln gewährleistet werden kann.

Bürgerbeteiligung Die SPD will das bürgerschaftliche Engagement fördern und beantragt, die Stadtverwaltung zu beauftragen, „alle städtischen Prozesse aufzuzeigen, bei denen Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungsprozessen unmittelbar beteiligt werden. Auch die direkten und indirekten Möglichkeiten der Bürgerschaft, sich mit Forderungen, Wünschen oder Problemen an Verwaltung und Kommunalpolitik zu wenden, sollen hier aufgezeigt werden.“

Denkmalbereich Witzhelden Die BWL sorgt sich angesichts zahlreicher Bauaktivitäten im Zentrum des Höhendorfes um den Schutz des Denkmalbereichs Witzhelden. In einer Anfrage an die Verwaltung möchte sie unter anderem wissen, wie sichergestellt werde, „dass bei der Umsetzung von möglichen individuellen Baumaßnahmen der geschützte historische bergische Charakter des Denkmalbereichs in seiner Gesamtheit erhalten bleibt“.